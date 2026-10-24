Никаких пакетов и холодильников: как правильно хранить картофель

Картофель - стратегический запас практически любой российской семьи. Однако период его хранения, особенно долгий зимний сезон, часто превращается в испытание. Клубни начинают прорастать, гнить или увядать. Основная причина порчи - физиологические процессы внутри клубня и деятельность грибков с бактериями, для которых создаются идеальные условия. Чтобы сохранить урожай до весны, необязательно строить профессиональный погреб - достаточно соблюдать несколько правил хранения. Об этом "Вечерней Москве" рассказала опытный садовод Екатерина Рассадина, передает Day.Az.

Как рассказала эксперт, в квартире лучше всего хранить картофель в прохладной кладовке, на утепленном балконе или лоджии, но чтобы зимой не промерзало. Температура должна быть выше нуля.

- В холодильник картошку класть нельзя, потому что вкус овоща портится. И в полиэтиленовых пакетах тоже не нужно хранить, потому что внутри скапливается конденсат, и гниль появляется очень быстро. Лучше всего подходит деревянный ящик или картонная коробка с отверстиями, - сказала она.

Эксперт отметила, что на даче идеальный вариант для хранения - сухой темный погреб с нормальной вентиляцией. Температурный режим в нем должен быть примерно плюс три-пять градусов. Если в погребе влажно, то картофель долго не пролежит.

- Ящики с картофелем желательно ставить не прямо на пол, а на подставки, чтобы снизу свободно проходил воздух. И еще важно периодически перебирать запасы, особенно зимой. Подгнившие клубни сразу выбрасывать. Тогда картофель вполне нормально хранится до весны, - сообщила собеседница "ВМ".