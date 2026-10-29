Апельсиновый сок признали самым полезным напитком: как он влияет на здоровье

как он влияет на здоровье

Апельсиновый сок признали самым полезным напитком для человека. Ученые доказали, что всего 500 миллилитров свежевыжатого напитка из апельсинов в день избавляют от воспалений, повышенного давления, проблем с сердцем и кишечником и даже помогают похудеть. "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, какой вид апельсинового сока самый полезный для здоровья, передает Day.Az.

Польза апельсинового сока

По ее словам, апельсиновый сок - ценный источник биологически активных веществ.

- Он обладает антиоксидантным действием благодаря высокому содержанию витамина С. Этот витамин укрепляет иммунитет, участвует в синтезе коллагена и оказывает общий тонизирующий эффект на организм, - рассказала Русакова.

Также в апельсиновом соке содержатся такие полезные вещества, как:

фолиевая кислота, которая необходима для кроветворения;

калий - он поддерживает работу сердечно-сосудистой и нервной системы;

клетчатка в соках с мякотью улучшает пищеварение, замедляет усвоение сахара и способствует быстрому насыщению.

- Растворимая клетчатка снижает риск резких скачков глюкозы в крови, - добавила доктор.

Основные риски и вред

Диетолог отметила, что, несмотря на пользу, у апельсинового сока есть существенные недостатки, которые связаны как с его составом, так и с воздействием на организм:

Высокая калорийность: избыток фруктозы может провоцировать набор веса, нарушение обмена углеводов и повышать риск развития сахарного диабета при частом употреблении.

избыток фруктозы может провоцировать набор веса, нарушение обмена углеводов и повышать риск развития сахарного диабета при частом употреблении. Разрушение эмали: фруктовые кислоты повреждают зубную эмаль.

фруктовые кислоты повреждают зубную эмаль. Раздражение ЖКТ: напиток не рекомендуется при гастритах, язвенной болезни, рефлюксе и раздраженной слизистой желудка, так как может вызывать обострения хронических заболеваний ЖКТ.

напиток не рекомендуется при гастритах, язвенной болезни, рефлюксе и раздраженной слизистой желудка, так как может вызывать обострения хронических заболеваний ЖКТ. Аллергия: цитрус является одним из самых распространенных аллергенов, возможны кожные реакции и расстройства пищеварения.

цитрус является одним из самых распространенных аллергенов, возможны кожные реакции и расстройства пищеварения. Избыток калия: употребление следует ограничивать при почечной недостаточности.

Какой вид апельсинового сока лучше выбрать

Специалист объяснила, что если сравнивать разные виды апельсинового сока, то каждый из них имеет свои особенности:

Свежевыжатый фреш - содержит максимум витаминов, клетчатки и полезных веществ, но быстро портится, требует строгой гигиены при приготовлении и отличается высокой кислотностью.

- содержит максимум витаминов, клетчатки и полезных веществ, но быстро портится, требует строгой гигиены при приготовлении и отличается высокой кислотностью. Пакетированные восстановленные соки - изготавливаются из концентрата, витамины в них разрушаются при пастеризации, а для улучшения вкуса часто добавляется сахар и консерванты, даже если это не указано на упаковке.

- изготавливаются из концентрата, витамины в них разрушаются при пастеризации, а для улучшения вкуса часто добавляется сахар и консерванты, даже если это не указано на упаковке. Нектар содержит всего около 50 процентов натурального сока, зато в нем много добавленного сахара, усилителей вкуса и консервантов, что делает его питательную ценность низкой.

содержит всего около 50 процентов натурального сока, зато в нем много добавленного сахара, усилителей вкуса и консервантов, что делает его питательную ценность низкой. Псевдосвежевыжатые соки прямого отжима с длительным сроком хранения обрабатываются асептически, без нагрева. Они сохраняют больше витаминов, долго хранятся и по вкусу близки к фрешам, однако в них тоже могут содержаться консерванты.

- Оптимальный выбор - 100-процентный свежевыжатый сок с мякотью без добавок. Если он недоступен, подойдет восстановленный 100-процентный сок без добавленного сахара. Важно помнить, что надпись "без сахара" означает лишь отсутствие добавленного сахара, тогда как натуральный сахар в напитке все равно присутствует. Это необходимо учитывать при диабете или контроле веса. Сок с мякотью предпочтительнее, так как содержащаяся в нем клетчатка смягчает воздействие сахаров, - подчеркнула Русакова.

Суточная норма

Норма потребления апельсинового сока для взрослых составляет один-два стакана или 200-400 миллилитров в день. При этом важно строго учитывать общее количество потребляемых за сутки углеводов.

Детям рекомендуется давать 100-150 миллилитров этого напитка в день.

- При сахарном диабете, ожирении, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и обострении аллергических реакций от соков лучше отказаться в пользу цельных фруктов, - предостерегла врач.

Как снизить возможный вред от сока

Чтобы минимизировать вред от апельсинового сока, стоит учитывать нескольких важных правил:

Целые фрукты полезнее, потому что в них больше клетчатки, меньше концентрированного сахара, углеводы высвобождаются медленнее, а на жевание тратится энергия, что благотворно влияет на обменные процессы.

Чтобы защитить зубы, лучше пить сок через трубочку - это минимизирует контакт фруктовых кислот с эмалью.

Для снижения кислотности и калорийности напиток можно разбавлять водой в пропорции один к одному.

Приготовление фреша требует чистоты оборудования и плодов, чтобы избежать кишечных инфекций.

Кормящим мамам также следует вводить сок в рацион с осторожностью, отслеживая индивидуальную реакцию ребенка и опираясь на предыдущий опыт употребления цитрусов.

- В целом апельсиновый сок остается полезным напитком, но только при умеренном потреблении и отсутствии противопоказаний. По возможности предпочтение всегда стоит отдавать фруктам, - заключила Русакова.