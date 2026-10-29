О пользе сардин для здоровья организма

Сардины богаты полезными нутриентами и омега-3 жирными кислотами, которые помогают снижать уровень хронического воспаления в организме. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, передает Day.Az.

По словам специалиста, рыба, обитающая в холодной воде, накапливает большое количество жиров и жирных кислот. Сардины не являются исключением.

- Главное: холодная вода заставляет рыбу накапливать жир и жирные кислоты в частности. Сардины - не исключение: в них содержится большое количество омега-3 жирных кислот. Они понижают уровень хронического воспаления, а это важно для долголетия и омоложения, - пояснила диетолог.

Омега-3 помогают сохранять клетки организма и замедлять дегенеративные процессы, связанные с ранним старением. Хроническое воспаление, напротив, может способствовать появлению постоянной усталости, нарушениям кровообращения, ухудшению когнитивных способностей и состояния кожи.

- Любое воспаление негативно воздействует на эндотелии сосудов и разрушает их. На место разрушения устремляется холестерин низкой плотности, который вырабатывает воспаленная печень. Он "залепляет" эндотелии, что в дальнейшем чревато появлением атеросклеротических бляшек, которые тоже могут воспаляться, - объяснила врач.