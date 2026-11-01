Хотели размягчить мясо чаем, а получили обратный эффект: шеф-повар объяснил, в чем дело

В Сети предлагают брать крепкий чай вместо маринада для мяса или рыбы. Обещается, что напиток сделает любой продукт нежнее, однако шеф-повар Сергей Малаховский не советует экспериментировать с такой основой.

Как передает Day.Az, в беседе с Едим Дома эксперт объяснил, что для маринования не подходит ни черный, ни зеленый, ни белый чай. Несмотря на различия во вкусе, цвете и способах обработки, все они производятся из листьев чайного растения.

"На основе обычного чая маринадов не существует. Почему? Потому что белый, зеленый, красный, черный чай - это все-таки чайный куст, который собрали и высушили", - пояснил Малаховский.

Виноваты, с кулинарной точки зрения, дубильные вещества, которые при заваривании переходят из листьев воду. Такие соединения как танины способны взаимодействовать с белками и "дубить верхний слой продукта".