Диетолог объяснила, как камбала в рационе может помочь с перееданием

Включение в меню камбалы поможет пережить осенний рост аппетита без лишнего веса.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала нутрициолог и врач-диетолог Анна Цуканова.

"Привычка заедать стресс чревата срывами, риском перехода в компульсивное переедание и лишними килограммами. Камбала поможет пережить осенний рост аппетита без лишнего веса: в этой рыбе содержится 55 мкг хрома - полная суточная норма микроэлемента, который помогает сдерживать тягу к вредным перекусам", - рассказала эксперт.

По ее словам, такой простой гастрономический прием помогает разорвать цепочку "грустно - поел - стало легче".



"Эмоциональное пищевое поведение приводит к тому, что калорий поступает больше, чем организм может потратить. Осенью риск набора веса растет из-за проблем на гормональном фоне и тесной связи питания и психологии. Основная причина - еда как источник легкого дофамина, который быстро снимает напряжение", - подчеркнула Цуканова.

Нутрициолог добавила, что белая рыба - идеальное сочетание пользы.



"Выстроить рацион, который не будет вызывать постоянный аппетит, помогут белые сорта рыбы. В них содержится комплекс органических "блокаторов" - белок и хром. В 100 граммах камбалы около 16-18 граммов белка и всего 2-3 грамма жира, а калорийность не превышает 90 ккал", - высказалась она.

Врач также объяснила, почему хром в камбале помогает в борьбе с привычкой переедания.



"Камбала - это рыба с высоким содержанием хрома. Хром зачастую недооценивается, однако именно он участвует в углеводном обмене и помогает инсулину работать эффективнее, отчего впоследствии не тянет на вредные перекусы. Рекомендую готовить камбалу два-три раза в неделю и оставлять на ужин: низкая жирность не вызывает чувства тяжести, мешающего заснуть", - посоветовала Анна Цуканова.

По ее словам, вкус лучше всего раскрывается, если готовить рыбу на пару или запекать в духовке.



"Когда человек находится в состоянии стресса или тревоги, организму особенно важно получать нутриенты, поддерживающие нервную систему. В камбале есть витамины группы В, участвующие в работе нейронов, а также омега-3, необходимые для сохранения целостности нервных оболочек. Это именно та база микроэлементов, которая при регулярном приеме снижает уровень тревожности и позволяет контролировать пищевое поведение", - резюмировала специалист.