Iphone X винят в уменьшении продаж смартфонов Apple

После появления информации о сокращении спроса на компоненты для аппаратов Apple стало очевидно, что ожидания от смартфона iPhone X оказались завышенными. Предполагалось, что Apple покажет рост на 2% по объёму проданных смартфонов по сравнению с первым кварталом 2017 года, передает Day.Az со ссылкой на Dailyhype.



Ожидается, что в третьем квартале продажи упадут на 5% по сравнению с прошлым годом. Даже Apple не может избежать спада продаж перед релизом смартфонов нового поколения.



Apple в последние годы до осеннего выхода новых моделей выпускает красные варианты прошлогодних аппаратов, чтобы поддержать к ним интерес. Несмотря на попытку поддерживать продажи, получается это не слишком хорошо. Руководству компании ещё предстоит дать ответ инвесторам относительно того, почему прогнозы не были реализованы.



Нынешней осенью выходит iPhone с экраном 6,5 дюйма и обновлённый вариант iPhone X. Чтобы удерживать высокую прибыльность, может использоваться панель LCD и алюминиевые корпуса вместо более дорогих экранов OLED и нержавеющей стали. iPhone X стоит от $999, iPhone 8 от $699, при этом производство iPhone X обходится дороже всего на $115.



Аналитики предсказывают, что средняя цена iPhone во втором квартале будет $740. В третьем квартале ситуация станет хуже, средняя стоимость упадёт до $691, что означает уменьшение количества продаж iPhone X.



Таким образом, единственный важный фактор, на которой покупатели не могут не обращать внимания, это цена. Высокая розничная стоимость и проприетарные технологии делают смартфоны iPhone недоступными для многих.

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