Владельцы iPhone X обнаружили новый недостаток гаджета - ВИДЕО

Владельцы смартфона iPhone X от Apple пожаловались на неудобное расположение кнопок на устройстве, передает портал New Inform.

Как сообщают обладатели iPhone X, смартфоны из-за неудобного расположения кнопок делают большое количество скриншотов, которые приходится долго удалять, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как напоминает Федеральное агентство новостей, корпорация Apple получает прибыль не только от продажи гаджетов. Компания также зарабатывает на продаже приложений через App Store. Из результатов исследования Morgan Stanley Research следует, что пользователи устройств от Apple тратят на приложения в несколько раз больше, чем пользователи устройств на Android.

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