Xiaomi создали копию iPhone X, которая почти в 10 раз дешевле

Компания Xiaomi выпустила новый смартфон Redmi 6 Pro, который является наследником модели Redmi Note 5. Цена на смартфон осталась на уровне прошлогодней модели Xiaomi Redmi 5 Pro - 150 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Пользователей возмутил тот факт, что в техническом плане смартфон практически не отличается от прошлогоднего смартфона Xiaomi Redmi 5 Pro и даже Xiaomi Redmi 4 Pro, так как все модели работают на процессоре Snapdragon 625.

Процессор Qualcomm Snapdragon 625 был представлен в феврале 2016 года и на текущий момент устарел, к тому же технически он довольно слаб.

Остальные характеристики Redmi 6 Pro также не сильно отличаются от устаревших смартфонов: 3/4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ встроенной флэш-памяти, 5,8-дюймовый экран с разрешением Full HD, двойная камера (12 + 5 Мп), аккумулятор емкостью 4000 мАч и встроенная функция разблокировки по лицу.

Модель появится в продаже в ближайший месяц по цене 149 долларов.

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