"Яндекс" приступил к тестированию социального сервиса "Яндекс. Аура", который позволяет находить единомышленников с помощью технологий искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель интернет-компании.

"Яндекс. Аура" - это социальный сервис, который на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий "Яндекса" находит новых интересных людей с похожими увлечениями и окружением", - сообщили в пресс-службе "Яндекса".

По словам представителя компании, бета-тестирование началось недавно. "У нас есть определенный набор гипотез и ряд главных метрик, которые мы будем проверять в рамках бета-тестирования. После этого мы примем решение о запуске. Точных сроков назвать не можем", - прокомментировали в "Яндексе" сроки полноценного запуска проекта.

Согласно информации, размещенной на промо-странице сервиса, "Яндекс. Аура" доступна для ограниченного круга пользователей, которые могут получить доступ к тестированию через приглашение от участника социального сервиса. На данный момент тестирование сервиса доступно через приложение "Яндекс".