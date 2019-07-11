Компания Microsoft выпустила очередную превью-версию операционной системы Windows 10, предназначенную для участников программы тестирования Insider Preview. Сборка 18936 (20H1) содержит новую функцию, которая позволяет сделать все учетные записи на компьютере беспарольными. Если её активировать, войти в систему можно будет только при помощи "современных средств аутентификации" Windows Hello: по лицу, отпечатку пальца или PIN-коду, передает Day.Az со ссылкой на Вести

Чтобы это сделать, нужно перейти в "Параметры" (Settings) -> "Учетные записи" (Accounts) -> "Параметры входа" (Sign-in) и включить опцию "Сделать устройство беспарольным" (Make your device passwordless). Если Windows Hello не была активирована, её предложат настроить при следующем входе в систему.

Пока новая возможность доступна лишь "небольшой части" пользователей из-за высокой вероятности ошибок. Большему числу тестировщиков функцию беспарольного входа откроют в течение ближайших недель.

В Microsoft добавляют, что PIN-код безопаснее обычного пароля, поскольку он, во-первых, применим только на Windows-компьютере, на котором был задан. Злоумышленник, узнавший комбинацию, без физического доступа к устройству войти в аккаунт не сможет. Во-вторых, PIN-код хранится локально и не передается на сервер.

Помимо входа без паролей, в тестовую сборку Windows 10 были добавлены некоторые другие функции. В частности, приложение Your Phone для синхронизации с Android теперь поддерживает большее число Surface-устройств (вплоть до Surface Pro 6 и Surface Laptop 2), а новые события в календаре теперь можно быстро создавать прям из панели задач.

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