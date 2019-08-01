Компания Microsoft выпустила очередную бета-версию Windows 10 для участников программы тестирования Windows Insiders. Главное в сборке 18950 (20H1) - функция "облачной загрузки", которая пригодится для полного сброса Windows 10 в случае сбоя оборудования или переустановки ОС, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пользователям будут предлагать новую опция из режима восстановления. Если её выбрать, последняя стабильная версия Windows 10 автоматически скачается из облака.

Аналогичная функция давно доступна на компьютерах Apple. Если macOS работает не так, как положено, систему можно полностью переустановить, загрузив копию по Wi-Fi.

С недавних пор Microsoft тестировала функцию "облачной загрузки" на Surface-устройствах. Однако реализовать её на Windows-компьютерах стороннего производства сложнее: компания должна убедиться в наличии драйверов для конкретной модели.

На некоторые Windows-ноутбуки Dell, Asus и HP резервная копия ОС обычно предзаписана. Дистрибутив, как правило, хранится в служебном разделе диска, занимая пространство. Функция "облачной загрузки" позволит освободить память, что будет особенно необходимо будущим устройствам на Windows Lite (упрощенной версии ОС для малопроизводительных и максимально дешевых ПК).

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