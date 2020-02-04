Пользователи Windows 10 пожаловались на проблемы с обновлением системы, которое вызывает сбой в работе компьютера. Об этом сообщает Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Авторы жалоб указали на то, что после обновления KB4532695, которое должно было исправить ошибки в меню "Пуск", на устройстве появился "синий экран смерти". У других пользователей отключился звук, а также серьезно снизилась скорость загрузки файлов из интернета.

Как отмечает портал, в некоторых случаях проблему можно решить перезагрузкой или "чистой" установки системы, однако лучше отложить обновление KB4532695 и дождаться выпуска его исправленной версии в следующем месяце.

