В России начались испытания прибора для геологоразведки Луны с орбиты

Первые образцы гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС) для геологоразведки Луны разработал Институт космических исследований (ИКИ) РАН. Сейчас он проводит их испытания. Об этом сообщил завотделом ядерной планетологии ИКИ Игорь Митрофанов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Натурно-массовый и тепловой опытные образцы прибора отправлены на предприятие, сейчас в ИКИ испытывают оптимальные режимы работы с технологическим образцом, указал Митрофанов. Он также добавил, что непосредственно летный образец прибора, который будет в будущем установлен на аппарат "Луна-26″, еще рано изготавливать.

Данный прибор на орбитальном аппарате "Луна-26″ сможет сканировать почти всю поверхность Луны, так как будет пролетать практически над всеми ее районами. Прибор измерит гамма-излучение и поток нейтронов. Таким образом ученые определят элементный состав и количество летучих веществ на Луне.

Первая в истории современной России лунная миссия "Луна-25" планируется на будущий год Следующая - миссия "Луна-26″ - должна быть запущена в 2024 году. Далее ожидаются: "Луна-27″ - в 2025 году, "Луна-28″ - в 2027 или 2028 году.