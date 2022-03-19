Maserati перейдет на электрокары

Итальянский производитель эксклюзивных автомобилей Maserati к 2030 году будет делать все свои автомобили электрическими. Полный переход на электрокары будет зависеть от ситуации на рыке, сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О возможном переходе на производство машин с электродвигателями рассказал главный исполнительный директор компании Давиде Грассо. Отказ от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания также будет зависеть от потребностей клиентов.

"Тренд с разной скоростью затронет разные части мира, в зависимости от того, насколько быстро рынки будут двигаться в сторону будущего электрификации, которое уже наступило", - объяснил Грассо на пресс-конференции с журналистами.

К 2025 году Maserati планирует стать первым брендом, который представит линейку полностью электрических автомобилей. Она получила название Folgore, что с итальянского переводится как "удар молнии". В новую серию войдет спортивное купе Gran Turismo нового поколения, кроссовер Grecale и другие модели.