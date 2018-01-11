iPhone X начал причинять владельцам физическую боль

Владельцы iPhone X жалуются, что их волосы, а также бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

О проблеме пишут пользователи Reddit и форума Apple. По их словам, застрявшие волосы болезненно выдираются, когда они убирают смартфон от уха.

Как отмечает издание Phonearena, единственное решение, которое нашли владельцы гаджета, - это купить чехол.

Юбилейный iPhone X поступил в продажу в ноябре 2017 года. Владельцы неоднократно жаловались на недостатки смартфона. Так, обнаружено несколько проблем с дисплеем (выгорание, странные зеленые полосы), дефекты динамика и некорректная работа Face ID.

Кроме того, в конце года Apple признала, что намеренно замедляет работу старых iPhone. По предположению пользователей интернета, это делается, чтобы клиенты чаще покупали новые модели.

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