Китайские инженеры "усовершенствовали" iPhone X - ФОТО
Китайские инженеры представили устройство, позволяющее установить на смартфон iPhone X кнопку "Домой", сообщает портал 9to5Mac.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, гаджет был представлен на выставке электроники CES 2018 и, как отмечает автор статьи, стал самым удивительным и наименее полезным из представленных экспонатов.
Адаптер подключается через порт Lightning и возвращает пользователям привычный щелчок кнопки. Кроме того, в устройстве есть 35-миллиметровый разъем для наушников, позволяющий подключить к iPhone X проводную гарнитуру.
iPhone X поступил в продажу 3 ноября. При создании своего флагмана Apple отказалась от кнопки Home и встроенного в нее дактилоскопического сканера в пользу 5,8-дюймового экрана, занимающего практически всю лицевую сторону смартфона.
Покупатели неоднократно сообщали о дефектах новой модели. Так, поступали жалобы на загадочные полосы на экране гаджета, щелчки при сжимании корпуса, а также перезагрузку устройства сразу после включения.
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