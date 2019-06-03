https://news.day.az/incident/1125676.html Тяжелая авария в Азербайджане, погибли двое братьев
Тяжелая авария в Азербайджане, погибли двое братьев
На территории города Шамахы столкнулись автомобили марок "ВАЗ-21214" и "Shacman".
Как сообщили Trend в понедельник в пресс-службе МВД, 1 июня около 16:00 в Шамахы столкнулись автомобили - "ВАЗ-21214", управляемый жителем села Гушчу Рамилем Исмайловым, и "Shacman", за рулем которого находился житель Гобустана Рамиль Шахвердиев, передает Day.Az.
В результате на месте происшествия скончались Рамиль Исмайлов и пассажир - его брат Расим.
По факту проводится расследование.
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