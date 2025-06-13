Выявлен скрытый фактор сердечных заболеваний

Химические вещества, используемые в производстве пластика, могут быть связаны с сотнями тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале eBioMedicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые из медицинского центра NYU Langone Health сосредоточились на изучении одного из фталатов - ди-(2-этилгексил)-фталате (DEHP), который применяется для придания пластикам гибкости. Этот компонент входит в состав упаковок для еды, медицинского оборудования и многих бытовых товаров. По данным предыдущих работ, DEHP способен вызывать хроническое воспаление в артериях сердца, повышая риск инфаркта и инсульта.

Анализ данных о состоянии здоровья и окружающей среды в 200 странах показал, что в 2018 году воздействие DEHP могло привести к более чем 368 тысячам смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей в возрасте 55-64 лет. Больше всего случаев зафиксировано в Индии, Пакистане и Египте. Наибольшая доля смертей пришлась на Африку, Восточную Азию и Ближний Восток.

Авторы работы отмечают, что многие регионы с наибольшими потерями переживают бум производства пластика, но при этом сталкиваются с недостаточным уровнем регулирования в сфере химической безопасности. Общий экономический ущерб от преждевременных смертей оценивается в сотни миллиардов долларов.

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь между DEHP и болезнями сердца, его результаты подчеркивают необходимость пересмотра стандартов использования фталатов в промышленности и быту, особенно в быстроразвивающихся регионах.