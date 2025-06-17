Личность преступника научились восстанавливать по ДНК

Китайские ученые представили модель, способную воссоздавать 3D-изображения лица человека на основе его генетических данных. Работа опубликована в журнале Advanced Science (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработанная технология получила название Difface. Она анализирует различия в отдельных нуклеотидах ДНК и сопоставляет их с так называемыми облаками точек - цифровыми 3D-моделями поверхности лица.

Технология была протестирована на базе данных с участием представителей народности хань: использовались 9 674 пары генетических и 3D-изображений. Difface продемонстрировала высокую точность в восстановлении внешности по ДНК. Учитывание дополнительных параметров, таких как возраст, пол и индекс массы тела, еще больше улучшало результат.

"Удивительно, но Difface может воссоздавать трехмерное изображение лица человека только по его ДНК и даже прогнозировать, как оно будет выглядеть в будущем", - отметил один из авторов работы Луонань Чэнь из Китайской академии наук.

Разработка может найти применение в криминалистике, в том числе при расследовании преступлений по генетическим следам, оставленным на месте происшествия.