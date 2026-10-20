Найден новый способ защитить мозг и память при болезни Альцгеймера

Ученые разработали экспериментальный назальный спрей, который защитил нервные клетки и помог сохранить память при болезни Альцгеймера у мышей. Об этом сообщили ученые, чья работа опубликована в журнале Translational Neurodegeneration (TN), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В основе спрея лежат внеклеточные везикулы - микроскопические пузырьки, которые клетки используют для переноса биологически активных веществ. Исследователи получили их из амниотической оболочки плаценты и вводили через нос мышам с моделью болезни Альцгеймера. Частицы смогли проникнуть в мозг и достичь гиппокампа - области, играющей важную роль в памяти.

Терапия уменьшала нейровоспаление, защищала нейроны и улучшала работу синапсов - соединений, через которые нервные клетки обмениваются сигналами. В результате животные лучше справлялись с тестами на пространственную, рабочую и узнаваемую память. Причем лечение помогало как предотвращать появление проблем с памятью, так и уменьшать уже возникшие нарушения. Положительные эффекты также обнаружили в лабораторных экспериментах с человеческими нейронами.

По мнению авторов, результаты открывают перспективное направление для создания методов лечения болезни Альцгеймера, воздействующих на воспаление и окружающую нейроны среду. Однако пока метод испытан только на животных и клеточных моделях.