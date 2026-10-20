Ученые обнаружили предвестников опасных болезней уже в детском возрасте

Молекулярные признаки повышенного риска развития болезней сердца, почек и нарушений обмена веществ могут появляться уже у детей восьми лет. Ученые из Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне обнаружили в крови детей характерные белковые профили, которые во взрослом возрасте связаны с инфарктом и другими заболеваниями. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали около пяти тысяч белков в крови 273 детей и выделили шесть характерных белковых профилей. Аналогичные изменения обнаружили у 685 взрослых из той же популяции, имевших высокий риск развития сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний.

Затем ученые проверили результаты на данных более 28 тысяч взрослых из UK Biobank. Люди с похожими белковыми профилями действительно имели повышенный риск развития инфаркта и других неблагоприятных последствий.

При этом многие изменения не оказались необратимыми. У взрослых, принимавших препараты группы GLP-1, большая часть связанных с высоким риском развития заболевания белков менялась в благоприятную сторону. По мнению авторов, это особенно важно для детей: если опасные изменения выявлять достаточно рано, потенциально появляется возможность вмешаться задолго до развития самого заболевания.

Ученые считают, что результаты могут стать основой для более раннего выявления детей с повышенным риском возникновения хронических заболеваний. Однако подобные анализы белков пока не входят в стандартный детский скрининг.