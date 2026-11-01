Ученые выявили ситуацию, когда мозг сам «замедляет» время

Нейробиологи обнаружили, что по мере освоения движения люди начинают воспринимать предшествующие ему короткие зрительные события как более длительные. Чем сильнее улучшалась готовность к действию, тем заметнее было такое "растяжение" времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале iScience.

В эксперименте участвовали 40 правшей. Они двигали правым указательным пальцем к целям на экране: половина участников - влево или вправо, остальные - к ближней либо дальней точке. Саму руку скрывали от взгляда, а после попытки показывали, куда попал палец.

Перед движением на экране ненадолго загорался круг. После действия участники оценивали, светился ли он дольше или короче заранее выученного эталонного интервала - 0,84 секунды. Таким образом, исследователи одновременно отслеживали освоение движения и субъективную оценку времени.

В одних попытках положение цели было известно заранее, что позволяло подготовить конкретное движение до звукового сигнала. В других цель появлялась лишь вместе с сигналом. Отдельно проверяли восприятие длительности без двигательной задачи.

Предварительное знание цели в среднем усиливало ощущение длительности вспышки. Кроме того, с повторением попыток участники быстрее начинали двигаться после сигнала и все сильнее переоценивали время свечения. Люди, у которых готовность к действию улучшалась больше, обычно демонстрировали и более выраженное изменение оценки длительности.

Запись электрической активности мозга связала этот эффект с этапами восприятия зрительного события и последующей оценки его продолжительности. Характер активности указывал на участие процессов подготовки движения, хотя отдельные результаты различались между двумя двигательными задачами.

По мнению авторов, восприятие времени тесно связано с предстоящими действиями и меняется вместе с практикой. Однако эксперимент не доказывает, что именно ускорение двигательной подготовки вызывает иллюзию: на оба показателя могли влиять мотивация и другие факторы.