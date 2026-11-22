У молодых людей все чаще выявляют сердечно-сосудистые заболевания, в том числе нарушения мозгового кровообращения. В чем причина этй тенденции, которая затронула и Россию, рассказал Науке Mail: замисполнительного директора Института биофизики будущего МФТИ Александр Мелерзанов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению эксперта, важнейшую роль в омоложении таких болезней, а также инсульта, играет неправильный образ жизни. Основными факторами риска их развития выступают курение, употребление токсичных веществ, в частности, психоактивных. Несбалансированное питание с большим содержанием сахара и животных жиров также может оказывать негативное влияние. Совокупность этих привычек повышает риск заболеваний сердца и сосудов.

"Симптомы инсульта достаточно характерны, поэтому просто необходимо своевременное обращение к врачу при возникновении нарушений движений, мимики или речи, длительной головной боли", - рекомендовал Мелерзанов.