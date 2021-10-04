Президент Ильхам Алиев: Освобождение села Талыш и Суговушана дало нам большое моральное преимущество

Освобождение села Талыш и Суговушана дало нам большое моральное преимущество.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 октября в поселке Суговушан Тертерского района.

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