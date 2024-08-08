Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Казахстан

8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева прибыл с визитом в Казахстан для участия во встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.