https://news.day.az/officialchronicle/1680685.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Казахстан - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Казахстан - ФОТО
8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева прибыл с визитом в Казахстан для участия во встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре