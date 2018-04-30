Армения превращается в самую антироссийскую страну региона

Москва усиленно пытается удержать в сфере своего влияния уже пости окончательно потерянную Армению.

Пока еще исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 26 апреля был вызван в Москву, где провел встречу со своим российским коллегой и соплеменником Сергеем Лавровым.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, "собеседники обсудили ситуацию на линии соприкосновения.

Как передает Day.AZ, об этом пишет gradator.ru со ссылкой на KavkazPlus.

Намек понятный. В Кремле почему-то думают, что армяне боятся "большой войны" с Азербайджаном в Карабахе и до сих пор надеются, что только Россия их защитит. Но реально и намека на такие настроения в зараженной национализмом Армении давно нет.

Более того - один из главных мотивов выхода армян на "майданы" это недовольство тем, что, дескать, Россия не дает "великим армянам" окончательно разгромить Азербайджан и начать "освободительную войну" за захват земель Восточной Турции, которую армянские националисты называют "Западной Арменией".

То, что в Москве думают напугать армянских "революционеров" новой карабахской войной показывает полное непонимание в Кремле сложившейся в Армении ситуации.

Более того, в Кремле, похоже, есть какие-то иллюзии относительно возможности сохранения у власти функционеров из саргсяновской Республиканской партии Армении.

Именно с этой цель, похоже, президент России Владимир Путина провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Кареном Карапетяном.

"Было подчеркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года.

В данном контексте акцентирована важность намеченного на 1 мая 2018 года избрания Парламентом Премьер-министра республики", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Понятно, что в Москве бы хотели, чтобы премьером остался Карапетян. Что самое интересное, так бы оно и было, если бы российское руководство "настоятельно посоветовало" тому же Сержу Саргсяну не идти в премьеры.

Но разве для того Саргсян организовывал "конституционную реформу"? А теперь России спасать свое влияние в Армении уже поздно. Даже намек на то, что Путин делает ставку на сохранение во главе армянского правительства Карапетяна или кого-то из Республиканской партии Армении вызвало гнев прозападных СМИ.

Ставка России на "благодарных" армян потерпела полное фиаско.

В принципе то, что премьером Армении станет "до мозга костей" прозападный и антироссийски настроенный Никол Пашинян нет никакого сомнения. Он сам на митинге в Ереване 26 апреля заявил, что либо он будет избран премьер-министром Армении, либо в стране вообще не будет избран глава правительства.

"Я хочу, чтобы народ четко понимал, что мы не пойдем ни на какие закулисные договоренности, в том числе потому, что основным игроком в этом процессе является народ, и ни одна сделка не может быть совершена за спиной народа. И либо я буду избран премьер-министром по воле и при поддержке народа, либо в Армении вообще не будет избран премьер. Я хочу, чтобы четко было зафиксировано, что ни одна ценность нашего движения не должна пострадать, и ни одно достижение мы не утеряем, мы будем двигаться только вперед", - заявил Пашинян.

Понятно, что после прихода к власти Пашиняна и прозападного правительства Армения выйдет и из ЕАЭС и из ОДКБ и станет одной из самых враждебных России стран.

На месте Кремля сейчас самым разумным было бы заняться выводом вооружения с базы в Гюмри - иначе есть опасность, что оно будет захвачено бывшими "союзниками". Одновременно не лишне бы было подумать о срочной эвакуации из Армении немногочисленного русского населения. В свете почти неминуемого роста и без того дикой русофобии этническим русским в Армении будет угрожать вполне конкретная опасность.