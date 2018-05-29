Запуск проекта «Южный газовый коридор» - это огромный успех Азербайджана - РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев официально открыл проект ""Южный газовый коридор", по которому газ с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" пойдет в Европу. В церемонии приняли участие советник помощника госсекретаря США по вопросам энергетической дипломатии Сандра Оудкирк, спецпредставитель премьер-министра Великобритании по торговле с Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном баронесса Эмма Николсон, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, генсек Форума стран - экспортёров газа Юрий Сентюрин, передает Day.Az со ссылкой moscow-baku.ru.

12 июня азербайджанский газ дойдет до турецкого Эскишехера, в этот же день президенты Турции и Азербайджана - Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут участие в открытии газопровода TANAP (Трансанатолийский газопровод).

Проект Южного газового коридора включает в себя расширение газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, строительство в Турции Трансанатолийского трубопровода и строительство Трансадриатического трубопровода. В рамках этого проекта добываемый газ будет доставляться в Европу посредством трубопроводов, общей протяженностью 3500 км, проходящих через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию и Албанию до Италии.

В ходе строительства "Южного газового коридора" со стороны экспертного сообщества не раз звучали скептические заявления - будет ли проект запущен. Но Азербайджан доказал серьезность своих намерений.

Сегодня, после открытия газового коридора, многие задаются вопросом, не станет ли "Южный газовый коридор" конкурентом "Турецкому потоку" и не столкнет ли Россию, Азербайджан и Турцию. Своим мнением на этот счет с "Москва-Баку"поделились российские эксперты.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, Азербайджан, который всегда воспринимался прежде всего как нефтяная страна, сегодня выходит на мировые рынки как крупный поставщик газа. "И даже если объемы поставок газа не сравнимы с российскими (именно поэтому Россия и Азербайджан в данном случае не могут конкурировать), если Азербайджан доведет поставки по Южному газовому коридору до 16 млрд кубов, это будет действительно значимым событием", - говорит эксперт. Как отмечает Юшков, "Южный газовый коридор" не только станет для Азербайджанской Республики источником дополнительной прибыли, но и повысит статус как страны-поставщика "голубого топлива".

Игорь Юшков указал и важность присутствия на церемонии запуска первого этапа "Южного газового коридора" советника госсекретаря США по вопросам энергетической дипломатии Сандры Оудкирк, спецпредставителя премьер-министра Великобритании по торговле с Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном Эммы Николсон. "Напомню, что изначально "Южный газовый коридор" включал в себя большее количество стран, планировался как более масштабный проект. Предполагалось, что он будет реализован как проект Nabucco, который подразумевал строительство газопровода из Туркменистана через Азербайджан в страны ЕС. Для проекта предполагалось привлечь и Иран. Этот проект предполагал мощность порядка 60 млрд кубов газа в год. Но его закрыли. Все, что касалось Туркмении и Транскапийского газопровода, со временем осталось позади: статус Каспия не определен и следовательно газопровод невозможно построить. Туркмения стала газ продавать в Китай. Итог - к Азербайджану есть повышенное внимание. Предполагалось, что поставщиками газа в рамках "Южного газового потока" будут несколько стран, поэтому, собственно, в названии нет привязки к Азербайджану. Европейцы и американцы делали большую ставку на "Южный газовый коридор", поэтому мы сейчас и видим их в Баку, на открытии проекта. Более того, в структуру газопровода по акционерному капиталу входило множество иностранных компаний. Поэтому и так широко представлены делегации. Также интересно отметить, что "Южному газовому коридору" были предоставлены особые преференции, что является исключением от нормы третьего энергопакета - к проекту не применяется европейское монопольное законодательство, ему фактически предоставлено европейское кредитование. На этом фоне для сравнения, например, "Северный поток", напротив, долгое время испытывал ограничения", - говорит экcперт.

Поэтому здесь и нет привязки к Азербайджану. Потому что предполагалось, что источников газа будет несколько, вплоть до того, что в дальнейшем присоединится Иран. И тогда бы действительно он составил существенную конкуренцию российскому газу на европейском рынке.

По мнению Юшкова, на региональных рынках Россия и Азербайджан после запуска "Южного газового коридора" не станут серьезными конкурентами. Дело в том, что у России и Азербайджана просто-напросто несравнимые объемы поставок газа в Европу. Россия поставляет в Европу 193 млрд кубов, а Азербайджан - порядка 8 млрд. К тому же есть вероятность, что Азербайджан выйдет на полную мощность не сразу.

Важно отметить и положение Турции. Для Турции встает вопрос, кто будет доминировать на рынке газовых поставок. Даже столь экзотический поставщик как Соединенные Штаты и то умудрился продвинуть на рынок несколько танкеров. Турция претендует на роль газового хаба, который будет закупать СПГ в том числе, даже из США, но при этом он будет реализовывать тот же самый СПГ на соседних рынках. К тому же Турция приобретает статус стратегического транзитера. Через нее пойдут азербайджанский и российский газ. Поэтому основная конкуренция будет у России и Азербайджана на турецком рынке. Но и здесь Россия и Азербайджан, вероятно, могут договориться, по крайней мере в том случае, если Азербайджану в рамках "Южного газового коридора" на первых порах не будет хватать своего газа для поставок в Европу. Очень важный вопрос - cколько Азербайджан сможет нарастить добычу за год? Когда проект "Южный газовый коридор" начинался, то подразумевалось, что он значительно нарастит объем производства. На первых порах Азербайджан испытывал определенные проблемы и в итоге подписал с российским "Газпромом", согласно которому может закупать у России до 8 млрд кубов в год. Азербайджан в случае необходимости может поставлять свой газ в Европу, а потреблять - российский", - предполагает эксперт.

Также Юшков считает, что в конечном итоге Азербайджан, Россия и Турция могут наладить совместное сотрудничество в газовом секторе. "Важно зафиксировать, каким будет правовое обеспечение "Турецкого потока", который будет запущен параллельно "Южному газовому коридору". Пока европейцы не говорят о том, чтобы предоставить ему аналогичный правовой статус. Теоретически "Газпром" может сделать так, чтобы "Южный газовый коридор" стал продолжением "Турецкого потока". Азербайджан может сотрудничать с "Газпромом" в этом отношении. Кроме того, Вашингтон и Брюссель крайне заинтересованы в том, чтобы было как можно больше поставщиков газа, поскольку в договоре об Энергетическом союзе ЕС декларируется, что каждая страна должна иметь трех поставщиков газа. Как правило это достигается за счет одного трубопроводного поставщика и если приходят еще два танкера СПГ, можно считать, что условие выполнено. А появление дополнительного поставщика именно трубопроводного газа для европейцев - это крайне редкое событие, именно поэтому они всегда поддерживают такие инициативы в том числе на политическом уровне. Даже усеченной версией газопровода, который представил Азербайджан, европейцы и американцы, довольны".

По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, запуск проекта "Южный газовый коридор" - это огромный успех Азербайджана. "Огромный успех Азербайджана, который становится международным энергетическим хабом. Азербайджан давно шел к этому, наращивал свои возможности, в прошлом году Азербайджан продлил "Контракт века" до 2050 года и как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, азербайджанской нефти хватит еще на 100 лет. Но сегодня от скепсиса и разговоров о том, что поставки газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу ставятся под сомнение, не осталось и следа", - констатирует Марков. Как отмечает политолог, "Южный газовый коридор" принесет Азербайджану значительный рост финансовых поступлений, больше стабильности в продаже энергоресурсов и в целом сформирует основу для большего социально-экономического развития страны, а также для решения вопроса региональной энергетической безопасности и безопасности в целом в связи с острейшей для Азербайджанской Республики проблемы нагорно-карабахского конфликта", - говорит эксперт.

По мнению Маркова, запуск проекта "Южный газовый коридор" является продолжением предыдущих успехов Азербайджана. "А Россия в свою очередь предлагает Азербайджану сотрудничать в этой сфере, прежде всего в том, что касается минимизации конкуренции на внешних рынках. Для России важно поддерживать с Азербайджаном в нефтегазовой сфере".

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В.Ломоносова Алексей Фененко видит в запуске "Южного газового коридора" Азербайджаном несколько реалий: "Во-первых, запуск означает, что несмотря ни на что, со стороны Европы идут поиски отхода от украинского транзита газа. Украинский транзит уже становится настолько ненадежным, что ему создаются реальные альтернативы. Да, полностью заменить Украину пока невозможно, но думаю, что дело идет к тому, чтобы в перспективе максимально сократить транзит газа через нее. Во-вторых, для стран Южной Европы, которые после газового кризиса 2009 года очень обеспокоены своей энергетической безопасностью, это большое событие. Напомню, что тогда, в январе 2009 года, Украина перекрыла транзит газа для южноевропейских стран. Поэтому, конечно, они ищут максимальную возможность обеспечить свою энергетическую безопасность. В-третьих, в российско-турецких отношениях в дополнение к "Голубому потоку" появляется новый энергетический фактор, который привязывает страны друг к другу", - говорит эксперт.

По мнению Фененко, Россия, Турция и Азербайджан смогут сегодня найти связующее звено между своими энергетическими проектами и сотрудничать. "В перспективе эти три страны могут создать новый газовый хаб, который станет транзитом в Европу", - считает Фененко.

"Безусловно, открытие "Южного газового коридора" повышает интерес международного сообщества к Азербайджану. Тем более, что с начала 2000-х годов в странах ЕС пошла скептическая волна - а так ли много нефтегазовых залежей в Каспийском бассейне, не исчерпаны ли они. Сам факт запуска - это серьезный удар по позиции скептиков, который доказывает, что каспийских энергоресурсов вполне достаточно для того, чтобы Азербайджану стать еще более серьезным игроком".