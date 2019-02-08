Президент Ильхам Алиев в очередной раз продемонстрировал, что всегда находится рядом с народом

Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шамахинский район, где произошло землетрясение, является очередным показателем того, что глава государства всегда находится рядом с народом. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ильхам Мамедов.

Депутат подчеркнул, что регулярное нахождение рядом с народом, изучение его проблем и их оперативное решение являются рабочим стилем Президента Ильхама Алиева.

"Мы всегда были свидетелями того, что глава государства находится рядом с народом. Глава государства и в этот раз отправился в зону стихийного бедствия для ознакомления с проблемами населения, возникшими в результате землетрясения, и оперативного их решения", - сказал Мамедов.

Депутат подчеркнул, что землетрясение - это природное явление, от которого никто и никогда не может быть застрахован. "Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева в очередной раз продемонстрировали, что они находятся рядом с народом. Волонтеры Фонда Гейдара Алиева также отправились в зону происшествия сразу после землетрясения. Поездка Президента Ильхама Алиева в Шамаху является еще одним свидетельством того, что глава государства всегда находится рядом с народом", - отметил Мамедов.