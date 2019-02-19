Некоторые представители оппозиции в Азербайджане стремятся бросить тень на работу, проделанную Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Саттар Мехбалыев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мехбалыев сказал, что эти лица распространяют оскорбления в социальных сетях.

"Эти люди не могут считаться представителями азербайджанского народа. Не думаю, что азербайджанец будет озвучивать такие выражения в отношении другого азербайджанца", - добавил депутат.

Мехбалыев отметил, что в результате деятельности главы государства ежегодно создаются сотни тысяч рабочих мест.

"Необходимо отвечать таким лицам, продвигать проделанную нами работу. Мы поддерживаем политику, проводимую главой государства", - сказал депутат.