Новые распоряжения Президента Ильхама Алиева - яркое олицетворение очередного революционного этапа в социальной сфере страны. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" Гусейнбала Мираламов, передает Day.Az.

Депутат отметил, что социальная направленность является приоритетным направлением государственной политики Азербайджана.

Мираламов сказал, что благодаря реформам, осуществляемым под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан находится в центре внимания мира как пример успешного социального государства.

"Новые распоряжения, подписанные 18 июня по повышению зарплат работников различных сфер, минимальной заработной платы и минимальной пенсии, являются ярким олицетворением очередного революционного этапа в социальной сфере и наглядным доказательством того, что Азербайджан является социальным государством. Новый социальный пакет, представленный главой государства, охватывает большую часть населения", - сказал он.