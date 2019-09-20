В середине июля Конституционный суд Армении принял решение остановить производство по делу Роберта Кочаряна и обратился в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию для получения консультативного заключения по делам на основании заявлений Ереванского суда общей юрисдикции и Роберта Кочаряна "о соответствии статьи 300.1 Уголовного кодекса РА Конституции, а также о решении по приостановлению вышеупомянутых дел до получения ответов".

4 сентября Конституционный суд Армении принял решение признать несоответствующим Конституции обвинение по делу Кочаряна. Решение огласил председатель КС Грайр Товмасян.

За такое решение в настоящее время в отношении Товмасяна началась процедура отстранения от должности. Представители властей, лично премьер-министр заявляют, что вердикт Конституционного суда ничего не значит.

Заметим, что во всем мире решение КС является основополагающим. Если вердикт суда признан не соответствующим Конституции, махнуть на это рукой нельзя.

Газета "Паст" пишет со ссылкой на свои источники, что армянские представительства международных организаций и иностранные посольства в Армении работают напряженно и перегружено в контексте происходящих вокруг Конституционного суда развитий и решения КС в связи с заявлением Роберта Кочаряна.

Примечательно, что они, по сути, даже не скрывают своего недоумения по поводу реакции властей на решение Конституционного суда. У них вызывает обеспокоенность тот факт, как собирается Пашинян представить все это в европейских структурах - Страсбурге, Европейском суде по правам человека или, к примеру, Венецианской комиссии. В конце концов, независимо от отношения самого Пашиняна, в представлении иностранных дипломатов, он должен проявлять максимальную сдержанность и призвать свою команду к такому же поведению.

"Представители международных структур и сотрудники иностранных посольств особенно удивлены тем обстоятельством, что "нападение" на Конституционный суд со стороны властей совпало с визитом экспертов Венецианской комиссии в Армению. Как утверждают наши источники, многие рассматривают это как классическое проявление подхода "Против нас нет игры"", - пишет газета

Султан Керим