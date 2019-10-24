Пару дней назад, будучи с визитом в Великобритании, армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян оказался на BBC. И не просто так, а на довольно необычном шоу Hard Talk - оно известно тем, что гости передачи, общественно-политические деятели из разных стран, должны отвечать на действительно сложные и хитрые вопросы ведущего на разные темы.

Ведущий шоу Стивен Сакур темой для выпуска с Мнацаканяном выбрал тему "Куда в политическом смысле смотрит Армения: на Восток или Запад?"

С места в карьер: армянский министр посыпался буквально на первых же вопросах Сакура - они касались бархатной революции в Армении. Ведущий указал Мнацаканяну на то, что правительство страны полностью обновилось, а жизнь в Армении от этого не улучшилась ни капли. И даже не слушая сумбурный, невразумительный ответ Мнацаканяна, ведущий загнал армянского министра в тупик вопросами о внутренней политике новых властей. И далее перешел на политику внешнюю. И казалось бы - вот именно тут глава внешнеполитического ведомства должен оказаться на высоте.

Но нет.

Стивен Сакур поинтересовался у Мнацаканяна - а где изменения по нагорно-карабахскому направлению? И понесло тут министра, да еще как понесло: видимо решив, что его выступление должно быть похоже на тост, Мнацаканян вспомнил и про мир, и про приверженность его страны миру, и про то, что в Армении якобы понимают всю выгоду и плюсы, которые принесет мир в Карабахе.

И вот тут армянского министра поджидал полный крах - все-таки, шоу не зря называется Hard Talk.

"Вы говорите "Армения хочет мира. Но в августе ваш премьер-министр сделал заявление о том "Карабах это Армения и точка". И вот он, говоря эти слова, хочет мира?!" - спросил ведущий Мнацаканяна. На кадрах ВВС было отчетливо видно, насколько врасплох его застал этот вопрос. Он попытался оправдать своего шефа дежурными фразами про обеспокоенность, про то, что решение конфликта должно учитывать интересы всех - ну, в общем, ничего нового.

Стивен Сакур, тем временем, продолжал добивать главу армянского МИД: он подчеркнул, что слова Пашиняна идут вразрез и с международным правом, и с позицией крупнейших международных организаций. Трудно называть мирным жестом слоганы, которые удивительно созвучны тем, с которых начинался карабахский конфликт в конце 80-х, справедливо отметил ведущий.

Все, что на это смог пролепетать разволновавшийся Мнацаканян - пара слов про безопасность нынешнего населения оккупированного Карабаха. Ведущий снова его оборвал - никто не задается вопросом, почему в Карабахе живут армяне, главный вопрос - что там делают армянские вооруженные силы, ведь цитата, "Карабах - не армянская территория".

Зограб Мнацаканян ушел в глубокий нокаут. Интересно, понимал ли он, какое унижение сейчас переживает: один из известнейших телеканалов мира, многомиллионная аудитория, и такой позор. Нервная улыбка, постоянные запинания, откровенный дискомфорт и нелогичные мысли - это те штрихи, которые четко показывали: сегодня Мнацаканян к уроку не готовился. Двойка в дневник, родителей в школу.

Армянский министр иностранных дел на этой передаче представлял собой собирательный образ всей современной Армении: бестолковой и несуразной, при первом впечатлении - очень опрятной и адекватной, а на самом деле - недалекой, глупой и агрессивной. Армения, как и ее министр иностранных дел, сыплется при первых же правдивых аргументах об оккупации Карабаха, забивается в угол и лопочет что-то несуразное. Поэтому неудивительно, что как Армения - униженное в смысле международных отношений государство, так и министр у нее был унижен на ток-шоу на ВВС.

Э.Алиев