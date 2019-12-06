Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров прокомментировал претензии армянской делегации на программу 14-го заседания межправительственной комиссии по проекту TRACECA, проходящей в пятницу в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.

"Прежде чем мы продолжим конференцию, я бы хотел уточнить дальнейший порядок работы и поблагодарить все делегации за активное участие на юбилейной конференции. Не могу также не коснуться выступления коллег из соседней Армении. Я понимаю их реакцию, думаю, что нужно разделить на две части. Первая - по сути и по содержанию, что дает TRACECA. Хочу поблагодарить всех коллег, которые в своих выступлениях достаточно убедительно, просто и с цифрами выразили свое мнение на этот счет. Со своей стороны считаю своим долгом остановиться на второй части. Во-первых, потому что хорошо понимаю реакцию наших соседей, так как они приехали из Еревана в Баку и своими глазами видят Баку. Я понимаю, что это не так просто, что они видят", - сказал Джаббаров в пятницу в Баку, отвечая на комментарии армянской делегации.

По его словам, во-вторых, азербайджанская сторона предпочитает конструктивный подход. "Мы знаем что деструктивный подход более прост, более разрушительный и результаты, к сожалению, этой разрушительной политики видны в соседней стране (Армении - ИФ), которая изолирована от большого количества проектов и она загнала сама себя в тот транспортный и экономический тупик, в котором она сейчас находится и судя по всему не хочет выбираться", - отметил он.

Министр, касаясь программы мероприятия, отметил, что 20 лет проект TRACECA стал возможным, в том числе активной деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

"Естественно, азербайджанская сторона, при составлении своей культурной программы юбилейного мероприятия, исходят из абсолютно понятных аспектов отношений, принятых в любом цивилизованном обществе", - добавил он.

Джаббаров попросил армянскую делегацию вспомнить памятник, установленный в центре Еревана (Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде - ИФ). "В следующем году будет отмечаться 75-летие победы над фашизмом, ещё раз подумайте над тем, тем ли людям вы ставите памятники. А лично для вас у нас, как в том самом фильме, предусмотрена индивидуальная культурная программа", - сказал глава Минэкономики Азербайджана.

Министр также пригласил армянскую делегацию посетить центр Гейдара Алиева в Баку, в котором демонстрируется выставка, посвященная истории города, в котором вы родились. "Она нам была любезно предоставлена нашими коллегами из грузинского музея, в котором эта выставка находится на постоянной основе. Поверьте, вы узнаете много нового, чего вы не сможете прочитать об истории Иреванского ханства, об истории основания города Иреван (Ереван - ИФ). Но это исключительно в том случае, если это вам интересно. Что же касается каравана TRACECA, он будет идти вперёд, несмотря на все попытки к обратному", - добавил Джаббаров.

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян, выступая на конференции заявил, что не понимает некоторых мероприятий, которые включены в программу конференции. В частности, ему было интересно, почему участники конференции должны были посетить Аллею почетного захоронения в Баку. "Программа для участников 13-го заседания МПК в Ереване в прошлом году не содержала каких-либо тематических пунктов с политическим подтекстом, хотя полагаю, вам известно, через какие исторические испытания нам пришлось пройти", - сказал Симонян.