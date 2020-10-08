Миф о "ракетном ударе" Азербайджана по церкви в Шуше

Комментируя информацию, распространенную армянскими источниками, о том, что якобы по церкви в Шуше нанесен ракетный удар, министерство обороны Азербайджана сообщило, что разрушение церкви в Шуше во время боевых действий не имеет ничего общего с деятельностью азербайджанской армии.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в заявлении министерства также подчеркивается, что в отличие от вооруженных сил Армении, которые при обстреле Гянджи четвертого октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также комплексу Имамзаде, являющемуся религиозным и архитектурным памятником, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники.

Но что же тогда на самом деле происходит вокруг церкви в Шуше?

Изучив кадры разрушений церкви, распространенные армянскими СМИ, военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов сказал, что хотя на первых видеокадрах виден черный дым, на кадрах, отснятых во внутреннем пространстве церкви никаких признаков пожара нет.

По его мнению, признаки, абсолютно не характерные для ракетного удара - все иконы на своих местах, место молений не разрушено, даже стекла на окнах целы - дают основание полагать, что внутри церкви взрыва не было. Если дыра в потолке, как считает эксперт, образовалась в результате ракетного удара, внутри помещения были бы неизбежны сильные разрушения и пожар. Если же ракета разорвалась снаружи здания, то по меньшей мере сгорели бы деревянные конструкции кровли.

"С другой стороны, анализ места, в которое, как утверждается, попала ракета, а также изображение на Google Maps показывают, что "удар" пришелся не с азербайджанской, а с армянской стороны. По логике армян получается, что наша ракета перелетела церковь, потом развернулась, и ударила с армянской стороны здания. Это заявление за гранью здравого смысла. Это вновь показывает, что Армения пытается огульно обвинить Азербайджан в вандализме, вызвать международное негодование и порицание в отношении нашей страны", - подчеркнул Рамалданов.

По его словам, вследствие очевидных неудач на поле боя военно-политическое руководство Армении всячески пытается спровоцировать Азербайджан, и представить нашу страну как вандала.

"Помимо этого, Армения, которая на протяжении многих лет разрушает и превращает в руины религиозные памятники, принадлежащие Азербайджану, намерена использовать эту провокацию, чтобы привлечь внимание к Азербайджану и придать борьбе нашей страны за свою территориальную целостность окраску религиозной войны.

Отчаявшись обосновать ранее вброшенные на уровне премьер-министра Армении абсурдные небылицы, как то: участие в боях турецких истребителей F-16, уничтожение одним из них армянского Су-25, бомбардировки территории Армении со стороны Азербайджана, а также мифы об иностранных наемниках, Ереван теперь публикует "фейки" на религиозной почве", - считает Шаир Рамалданов.