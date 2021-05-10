Успех современного Азербайджана связан с личностью Гейдара Алиева

Возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку и его приход к политической власти стал решающим моментом для Азербайджана. После Первой карабахcкой войны у Азербайджана не было стратегического плана ни в военном, ни в экономическом отношении. В такое сложное время общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев принял очень смелое решение о национализации нефтегазовых ресурсов страны. Таким образом, благодаря блестящему стратегическому видению Гейдар Алиев сумел вновь сплотить азербайджанцев и заложить основу для процветания страны.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Как отметил наш собеседник, во время заключения соглашения от 1994 года, именуемое "Контрактом века", общенациональный лидер Гейдар Алиев грамотно обеспечил баланс компаний-участниц из США, Великобритании, России, Турции, Норвегии, Японии и Саудовской Аравии.

""Контракт века" изменил экономическую жизнь Азербайджана в лучшую сторону. Конечно, он позволил полностью преобразовать Баку и обеспечить его модернизацию. Но этим достижения Азербайджана не ограничиваются. С момента ввода нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в эксплуатацию, то есть в 2006 году, в Азербайджан хлынули огромные финансы. Благодаря появившимся средствам в Азербайджане резко снизился уровень бедности. Накопленные деньги были реинвестированы для диверсификации экономики. Также была реорганизована система образования, здравоохранения, были модернизированы транспортные сети, в том числе автомобильные и железные дороги. Если сравнивать сегодня экономику Армении или даже Грузии с экономикой Азербайджана, можно убедиться в огромной разнице в пользу последнего. Поэтому "Контракт века" является блестящим стратегическим шагом общенационального лидера Гейдара Алиева и это был огромный стимулирующий фактор, позволивший Азербайджану обеспечить устойчивый экономический рост", - заявил он.

По словам бывшего сопредседателя МГ ОБСЕ от США, сегодня Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева экономика Азербайджана продолжает демонстрировать рост. Назначение Микаила Джаббарова на должность министра экономики, а также учреждение Азербайджанского инвестиционного холдинга стало важным событием для экономики страны. Создание инвестиционного холдинга и прозрачность его структуры нацелены на то, чтобы финансовые средства страны расходовались расчетливо во благо всех граждан Азербайджана", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов