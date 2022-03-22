Зангезурский коридор

Возобновление трансзангезурского сообщения имеет большое значение для Азербайджана. Благодаря новой ситуации Армения также преодолеет своё изолированное положение в регионе и станет частью Среднего коридора. Как передает Day.Az, об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Васифа Гусейнова, опубликованной на сайте международного дискуссионного клуба "Валдай".

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Территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за оккупированных территорий стал серьёзным препятствием для быстрого экономического развития противоборствующих сторон, а также для региональной экономической и политической интеграции на Южном Кавказе. За тридцать лет после восстановления независимой государственности стран региона в начале 1990-х годов регион упустил немало возможностей. Армяно-азербайджанский конфликт подрывал региональный мир и стабильность, влёк за собой ненужные дополнительные расходы для большинства региональных экономических инициатив, мешал превращению Южного Кавказа в транспортный узел для более широкого региона и препятствовал притоку инвестиций в регион. Таким образом, последние тридцать лет Южный Кавказ не мог реализовать свой реальный потенциал с точки зрения проектов экономического развития.

Разрешение армяно-азербайджанского конфликта в конце 2020 года посредством второй карабахской войны (27 сентября - 10 ноября) открыло новую главу для Южного Кавказа. Трёхстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении подписанное 10 ноября, не было простой договорённостью о прекращении огня. Оно наметило контуры послевоенного развития региона. В 9-й статье заявления речь шла об открытии региональных транспортных и коммуникационных связей, которые были заблокированы после Первой карабахской войны в начале 1990-х годов. Согласно этой статье, все связи должны быть восстановлены, а Азербайджану должен быть обеспечен транспортный маршрут для "беспрепятственного передвижения" между его основной территорией и Нахчыванским эксклавом через Сюникскую область Армении. Азербайджанцы обычно называют этот транзитный маршрут "Зангезурским коридором" по историческому названию южных территорий Армении.

После окончания второй карабахской войны две страны прошли большой и в основном конструктивный путь к открытию транспортных путей и всеобъемлющему мирному урегулированию. Саммит лидеров Армении, Азербайджана и России 11 января 2021 года в Москве подтвердил желание сторон идти по этому пути и привёл к созданию межправительственной рабочей группы для руководства процессом. Перед группой, возглавляемой вице-премьерами трёх стран, была поставлена задача представить правительствам планы действий (в том числе графики реализации) по региональным железнодорожным и автодорожным проектам. Группа встречалась не менее десяти раз до следующего саммита лидеров стран, состоявшегося на российском курорте Сочи 26 ноября.

На саммите в Сочи лидеры пришли к соглашению о возобновлении региональных транспортных связей, в том числе транзитного маршрута из Армении в Иран (через Нахчыван) и Россию (через основную территорию Азербайджан), а также о создании Зангезурского коридора. Некоторые важные итоги этого саммита были обнародованы премьер-министром Армении Николом Пашиняном после его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, организованной при посредничестве Европейского союза в Брюсселе 14 декабря.

По его словам, стороны достигли договорённости о перезапуске железных дорог на основе международно признанных пограничных и таможенных правил, руководствуясь принципом взаимности, под суверенитетом и властью соответствующих стран. В начале февраля на заседании кабинета министров Пашинян заявил, что стороны "очень близки к первым практическим результатам" усилий рабочей группы Армения - Азербайджан - Россия. Согласно действующему соглашению, железная дорога будет проходить по маршруту Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз, то есть с севера Армении до города Горадиз Физулинского района Азербайджана, проходя через Нахчыван и юг Армении.

Азербайджан начал строительство своего участка железной дороги от Горадиза до Агбенда (самый юго-западный город основной части Азербайджана) ещё в феврале 2021 года. 25 января 2022 года Азербайджан заявил, что он проложил уже 23 километра железной дороги из 110,4 километра. Армения также начала работы по строительству своей части железнодорожных путей.

Однако Зангезурский коридор включает в себя не только железнодорожное сообщение, но и автомобильную дорогу между двумя частями Азербайджана. Это одна из областей, по которой сторонам ещё предстоит достичь согласия. Проблема связана с расхождениями по поводу статуса этой дороги. Армения настаивает на том, чтобы на автомобильное сообщение распространялись те же условия, что и на железнодорожное. "Армянская сторона не согласится предоставить дорогу в Азербайджан без таможенного контроля и пошлин", - подчеркнул Пашинян.

С точки зрения Азербайджана, настаивание Армении на погранично-таможенном режиме на автодорожном участке Зангезурского коридора неприемлемо и противоречит трёхстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. 14 декабря, за несколько часов до встречи с премьер-министром Пашиняном в Брюсселе, Президент Ильхам Алиев заявил, что такие ограничительные правила могут применяться к Трансзангезурской трассе только в том случае, если они будут применяться и к Лачинскому коридору, который связывает Армению с карабахским регионом Азербайджана, находящимся под временным контролем российской миротворческой миссии. "В трёхстороннем заявлении четко сказано, что Азербайджан обеспечивает беспрепятственный и безопасный доступ для связи между Карабахом и Арменией и Армения должна обеспечить такой же беспрепятственный и безопасный доступ для связи между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой", - отметил Президент Азербайджана.

Положительная динамика на переговорах позволяет предположить, что соглашение по этому спору может быть достигнуто в ближайшее время. Одна из основных причин такого оптимизма связана с тем, что полное открытие региональных транспортных маршрутов отвечает интересам как Армении и Азербайджана, так и внерегиональных потенциальных пользователей, в частности России, Турции, Ирана, Евросоюза и Китая.

Для Азербайджана Зангезурский коридор является наиболее коротким маршрутом, соединяющим эксклав Нахичевань и Турцию. В советский период Азербайджан свободно пользовался этим маршрутом, который включал в себя как железнодорожный, так и автомобильный проезд. Начало первой карабахской войны в 1990-х годах положило этому конец и изолировало азербайджанский эксклав. С тех пор добраться до Нахчывана из Баку можно было только по воздуху или в обход Армении с юга, через иранскую территорию. Последний путь сопряжён со множеством угроз безопасности и геополитических проблем для Азербайджана, помимо заметных экономических последствий. Поэтому возобновление трансзангезурского сообщения имеет большое значение для Азербайджана.

Этот транзитный коридор также повысит потенциал Среднего коридора - мультимодального транспортного маршрута, соединяющего Европу с Китаем через Каспийское море и страны Центральной Азии и Южного Кавказа, который обещает быть выгодным для экономик Армении и Азербайджана. Например, министр экономики Армении Ваган Керобян прогнозирует, что разблокирование транспортных и экономических связей позволит увеличить ВВП Армении на 30 процентов в течение двух лет. Вопреки некоторым противоречивым оценкам, ожидается, что экономика Армении выиграет не только от транзитных сборов за использование Зангезурского коридора Азербайджаном для связи с Нахичеванью, но и от его использования для перевозки грузов многими другими государствами, включая Россию, Иран, Турцию, страны Центральной Азии, Китай и так далее. Благодаря новой ситуации Армения также преодолеет своё изолированное положение в регионе и станет частью Среднего коридора.

От проектов послевоенного регионального сотрудничества также должны выиграть Россия и Турция. Открытие Зангезурского коридора обеспечит России более стабильное транспортное сообщение с Арменией и стабильную наземную связь с Турцией. Важно отметить, что этот коридор будет выгоден для России как в экономическом, так и в геостратегическом плане. Зангезурский коридор не только соединит экономики своих основных пользователей, но и проложит путь к их политическому сближению. Фактически он может стать ядром платформы регионального сотрудничества "3+3" (Армения, Азербайджан, Грузия плюс Россия, Иран и Турция), предложенной Турцией и Азербайджаном после Второй карабахской войны.

Реализация этих экономических и политических проектов принесёт мир и стабильность на Южный Кавказ после неспокойных лет армяно-азербайджанского конфликта. Однако этот процесс не свободен от вызовов и угроз. Будущее региона и судьба региональных проектов, предложенных после Карабахской войны, неразрывно связаны с успехом армяно-азербайджанского мирного процесса и полной реализацией трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Вывод незаконных формирований ВС Армении из карабахского региона, начало процесса делимитации и демаркации границы и признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга являются предпосылками для устойчивого мира и безопасности в регионе и для успешного осуществления таких проектов, как Зангезурский коридор и платформа регионального сотрудничества "3+3".