Назначен спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Посол по особым поручениям Игорь Ховаев продолжит свою работу в новом качестве, а именно - специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Захарова напомнила, что 24 февраля Вашингтон и Париж свернули все контакты с Москвой в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Между тем реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. Требуются дальнейшие последовательные шаги по восстановлению в регионе долгосрочного мира и стабильности, раз уж США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей", - подчеркнула она.

"В этой связи посол по особым поручениям Игорь Ховаев продолжит свою работу в новом качестве, а именно - специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В центре его внимания будет тематика подготовки упомянутого мирного договора. Рассчитываем на поддержку усилий И. А. Ховаева со стороны наших союзников и партнеров в Баку и Ереване. Открыты для конструктивного взаимодействия с другими заинтересованными игроками", - заключила дипломат.