В воскресенье в Баку прибыли иранские военные корабли, передает Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы минобороны Азербайджана.

"7 августа для участия в конкурсе "Кубок моря", который состоится в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, в Баку прибыли ракетные катера "Пейкан" и "Джовшан" Военно-морских сил Ирана", - говорится в сообщении.