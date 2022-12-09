Армяне обстреляли азербайджанских пограничников

В 21:00 8 декабря на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Неркин-Анды и Цав Гафанского района, подвергли непрерывному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенные в направлении населенных пунктов Коллугышлаг и Рездере Зангиланского района, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ГПС Азербайджана.

Согласно информации, вражеский обстрел был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений.

"Расцениваем произошедшее как очередную провокацию армянской стороны", - говорится в сообщении ГПС.