Азербайджан и Андорра обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с андоррской коллегой Иммой Тор Фаус.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на платформе "X", сообщает Day.Az.

Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений стран и перспективы сотрудничества.

На встрече была подчеркнута важность политического диалога и регулярных политических консультаций для развития сотрудничества.

Отметим, что встреча прошла на Мальте в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).