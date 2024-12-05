https://news.day.az/politics/1713127.html Азербайджан и Андорра обсудили двусторонние отношения Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с андоррской коллегой Иммой Тор Фаус. Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на платформе "X", сообщает Day.Az. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений стран и перспективы сотрудничества.
Азербайджан и Андорра обсудили двусторонние отношения
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с андоррской коллегой Иммой Тор Фаус.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на платформе "X", сообщает Day.Az.
Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений стран и перспективы сотрудничества.
На встрече была подчеркнута важность политического диалога и регулярных политических консультаций для развития сотрудничества.
Отметим, что встреча прошла на Мальте в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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