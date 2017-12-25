Еще одна кость в горле: о вековой зависти армян к азербайджанцам

Слушаешь порой армянских политиков, политологов, журналистов, спортивных чиновников и тренеров и задумываешься над вопросом - что все они там курят? Явно же имеет место быть традиционная неадекватность в оценках комментируемых ими событий. На сей раз, к примеру, традицию эту решил поддержать главный тренер сборной Армении по спортивной гимнастике Акоп Серобян. Он, видите ли, сетует на то, что в Азербайджане проводится слишком много гимнастических соревнований, заявив, что армяне не намерены в них участвовать.

Конечно же, сетовать Акоп может на все, что угодно. В том числе и на то, что бразильцы чаще всех становились чемпионами мира по футболу, а в НБА в баскетбол играют лучше, чем в двориках Еревана. Количество его стенаний и сетований по данным поводам никак не изменят уже сложившуюся ситуацию. Точно также, и с вопросом места проведения гимнастических соревнований - не по акопову желанию, к его глубокому сожалению, их выбирают. Но, очевидность этой истины не остановила Серобяна. Он продолжал сетовать.

"Президентом Европейского гимнастического союза является азербайджанец, благодаря чему важные турниры пройдут в Баку. Но мы не поедем туда", - изрек армянский тренер. Чепуху он, конечно, несет полнейшую. Ведь, даже поверхностное погружение в тему дает возможность понять, что важнейшие спортивные мероприятия , в том числе и гимнастические, проходили в Баку ранее, то есть до того, как кандидатура генерального секретаря Федерации гимнастики Азербайджана Фарида Гаибова набрала наибольшее количество голосов на выборах президента UEG. К примеру, еще в 2014 году в Баку проведен очередной Чемпионат Европы по гимнастике. И Серобян не может этого не знать.

Не может он не знать и того, что есть большая разница между назначением и избранием. Фарид Гаибов был избран на пост главы президента UEG в результате честного голосования. Он набрал 28 голосов, тогда как его соперник - генсек Олимпийского комитета Словении Эдвард Колар - 20 голосов. И это был закономерный итог и высокая оценка той грандиозной работы, что была проделана в Азербайджане в плане популяризации гимнастики.

Начало ей было положено в октябре 2002 года, когда Федерацию гимнастики нашей страны возглавила нынешний Первый вице-президент Азербайджана, Первая леди нашей страны, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, глава Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. И абсолютно все эксперты, в том числе и зарубежные, все руководители Федераций гимнастики из разных стран мира, все действующие тренеры и спортсмены в один голос заявляли о том, что избрание Фарида Гаибова на пост главы UEG - признание заслуг Азербайджана в развитии гимнастики, которые сделаны под чутким руководством Мехрибан Алиевой.

Неспроста же и генеральный секретарь Европейского союза гимнастики (UEG) со штаб-квартирой в Лозанне Лиза Вортман высоко оценила деятельность Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), отметив, что она работает очень профессионально. Кроме того, все посещающие Баку спортсмены отмечают не только блестящую организацию любых спортивных соревнований, но и завидное внимание к спорту со стороны государства.

В частности, как мы ранее передавали, тренер групповой команды Новой Зеландии по художественной гимнастике Эрика Форби заявила, что в ее стране нет таких условий для спортсменов, которые созданы в Национальной арене гимнастики в Баку. Эта Арена, напомню, была открыта в 2014 году. Но, на сегодняшний день в Азербайджане открыты и успешно функционируют секции гимнастики не только в Баку, но и в Сумгайыте, Гяндже, Нахчыване, Гёйчае, Гусаре, Ширване, Кюрдамире, Исмаиллы и Хырдалане.

А теперь, имеет смысл упомянуть о том, в каком состоянии находится спортивная гимнастика в Армении. Цитировать мы будем как раз того самого Акопа Серобяна, что ныне привлек внимание откровенно неуместными заявлениями. Всего несколько лет назад, он тоже сетовал. Но, не на Азербайджан, а на армянских чиновников от спорта. Которое, по словам Акопа, способно только обещать перемены к лучшему.

"Если бы иностранцы знали, в каких условиях мы тренируемся и после этого умудряемся побеждать их, наверное, сочли бы это сумасшествием. Наши снаряды давно износились. "Конь" еще кое-как держится на ногах, кольца еще не оторвались, но если это произойдет, нам нечем будет их заменить", - возмущался Серобян. Нет, он не всегда грустит и жалуется. Бывают у Акопа и есть минуты радости.

К примеру, в июле нынешнего года он радостно заявил о том, что армянские спортсмены уже получили от международной федерации гимнастики новый инвентарь. "Это то, о чем мы мечтали. Брусья и снаряды для опорного прыжка уже опробовали - все отлично. Скоро повесим и кольца, а вот помост для вольных упражнений установим только после ремонта пола нашего спортзала", - радовался он.

Обратите внимание - помощь пришла не от армянских спортивных чиновников, нет от армянского государства, а от международной федерации гимнастики. И Акопу остается радоваться и этому, хлопать в ладоши от счастья в связи с тем, что кольца и помост можно будет в зале установить. Вот оно - акопово счастье! Но виноват ли Азербайджан в том, что в РА спорт вообще и гимнастика в частности находятся в столь бедственном состоянии? Безусловно, нет.

Тем не менее, окопавшись в траншее глупости, Акоп заявляет о том, что армянские гимнасты не приедут в Баку на Чемпионат Европы, который состоится в 2020 году. Ну и флаг им в руки, барабан на шею! Отряд спортсменов, которые прибудут в нашу страну для участия в европейском первенстве, не заметит потери "бойца". Как не заметили отсутствия армянских участников Евровидения те участники евросонга, что прибыли в 2012 году. Конкурс тогда прошел блестяще, красочно и запоминающееся, а армяне получили возможность ощутить себя изгоями, издалека наблюдавшим за этим праздником жизни.

Позже, армянская сторона все же несколько подкорректировала свою политику. В Баку стали приезжать и армянские политики, и депутаты, и правозащитники. Бывали в нашей столице и армянские спортсмены. К примеру, для участия в Первых Европейских играх в Баку прибыли 18 армянских спортсменов. Удивительно, как это Акоп "забыл" об этом. Удивительно, впрочем, не только это.

Как заявил недавно в ходе пресс-конференции глава армянской Национальной Федерации прыжков на батуте РА Давид Фахрадян, молодежная сборная Армении по прыжкам на батуте впервые примет участие в молодежном чемпионате Европы, который пройдет в апреле 2018 года в столице Азербайджана. Глава армянской Федерации отметил, что их сборную на соревнованиях будут представлять два человека, и это станет первым крупным чемпионатом для молодых армянских прыгунов.

Интересно, что присутствовавший на той пресс-конференции главный тренер спортивной сборной команды России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков сообщил, что азербайджанская сторона гарантирует безопасность всех спортсменов. "У нас уже есть опыт участия в международных соревнованиях, проходивших в Баку, и азербайджанская федерация гимнастики всегда обеспечивала безопасность спортсменов, в том числе и армян, выступавших в составе сборной России", - сказал Рыжков.

Все тоже самое наша сторона, безусловно, гарантировала бы и членам сборной Армении по спортивной гимнастике. Но, ее главный тренер Акоп Серобян предпочел изображать из себя слепого, глухого, невменяемого. Выстрелы Акопа из траншеи глупости были напрасными и холостыми. Но сам факт такой "стрельбы" вновь актуализировал вопрос - что же все таки такое забористое курят в Армении тамошние глашатаи?

Акпер Гасанов