https://news.day.az/popularblog/1721374.html Дочь Синди Кроуфорд рассталась с возлюбленным - Причина Дочь супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, рассталась с голливудским актером Остином Батлером, который не нравился ее матери. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание TMZ. Инсайдеры заявили, что супермодель и актер разошлись в конце 2024 года после трех лет отношений.
Дочь Синди Кроуфорд рассталась с возлюбленным - Причина
Дочь супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, рассталась с голливудским актером Остином Батлером, который не нравился ее матери.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание TMZ.
Инсайдеры заявили, что супермодель и актер разошлись в конце 2024 года после трех лет отношений. Причина разрыва не сообщается, однако отмечается, что Кайя Гербер и Остин Батлер расстались без скандалов. Знаменитости пока не комментировали информацию.
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