Дочь Синди Кроуфорд рассталась с возлюбленным

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, рассталась с голливудским актером Остином Батлером, который не нравился ее матери.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание TMZ.

Инсайдеры заявили, что супермодель и актер разошлись в конце 2024 года после трех лет отношений. Причина разрыва не сообщается, однако отмечается, что Кайя Гербер и Остин Батлер расстались без скандалов. Знаменитости пока не комментировали информацию.