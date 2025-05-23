Мужчина пошутил про прическу отца и узнал семейную тайну

Пользователь Reddit под ником Kitchen_Bluebird9181 рассказал, как однажды во время встречи с родственниками случайно узнал семейную тайну. Оказалось, что автор поста был приемным, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам героя истории, на ужине он встретился с кузеном Джейком, которого до этого никогда не видел. Мужчины рассматривали старые фотографии, после чего начали обсуждать прически запечатленных на них людей.

"Я пошутил, что стрижка маллет моего отца - преступление против человечества, а Джейк посмеялся и сказал: "Ну, по крайней мере твой биологический отец не подарил тебе свой рыжий ген"", - написал автор поста. Сначала мужчина подумал, что фраза - лишь шутка, однако оказалось, что вся семья знала, что он приемный.

Автор признался, что теперь думает о том, стоит ли ему искать биологических родителей, и чувствует вину за случившееся. В комментариях пользователи призвали автора дать себе время на то, чтобы принять новую информацию, и не винить себя. "Твоя приемная семья выбрала тебя не просто так, а их любовь к тебе не изменится из-за какой-то обычной фразы", - приободрил рассказчика один из комментаторов.