https://news.day.az/popularblog/1869282.html Хотите прогуляться по Баку начала 20 века? - ВИДЕО Азербайджанский блогер Виктория Гусейнова, более известная как victoria_notbeckham, рассказала о новом иммерсивновном музее в Баку. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Инстаграм.
Хотите прогуляться по Баку начала 20 века? - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Виктория Гусейнова, более известная как victoria_notbeckham, рассказала о новом иммерсивновном музее в Баку.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Инстаграм.
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