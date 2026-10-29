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Что делать, если у вас остался лишний сироп от варенья? - ВИДЕО

Азербайджанский фуд-блогер shabi_faraj показала, что делать, если у вас остался лишний сироп от варенья. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.