Фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории" показал худший результат в прокате

Один из любимых героев из космической саги "Звездные войны" Хан Соло, о котором мы не давно писали, не сумел удивить зрителей. Фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории" стартовал в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, картина в свой премьерный уик-энд собрала только 83 миллиона долларов, а за длинные выходные, связанные с национальным праздником - Днем Памяти - всего 101 миллион.

Отметим, что это худший результат среди проектов, действие которых происходило во вселенной "Звездных войн". Например, первый спин-офф "Изгой-один: Звездные Войны. Истории" собрал в первый уик-энд 155 миллионов долларов.

Еще хуже у картины обстоят дела в международном прокате, в котором она смогла собрать лишь 65 миллионов долларов. Прокату в Китае не помогла даже смена названия, в этой стране "Хан Соло" стартовал с удручающим результатом в 10,1 миллиона долларов, не сумев пробиться в лидеры.

А вот предварительные прогнозы рисовали куда более оптимистическую картину. Независимые эксперты ожидали, что фильм сможет собрать на родине от 130 до 150 миллионов долларов в премьерные выходные.

Напомним, накануне премьеры студия Lucasfilm представила новый тизер фильма "Соло: Звездные войны. Истории", в котором показывается знакомство главного героя с его другом Чубаккой.

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