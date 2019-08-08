Сотни фанатов Beatles собрались на Abbey Road ровно через 50 лет после того, как была сделана знаменитая фотография музыкантов на пешеходном переходе. Об этом сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Группа Fab Gear, созданная в память о ливерпульской четверке, воссоздала известную фотографию, а фанаты перекрыли движение на улице.

Мэри Энн Лаффин, 66 лет, специально прилетела из Нью-Йорка. Она была на концерте группы на стадионе Shea в Нью-Йорке в 1966 году: "Мне было 12 лет, я накопила пять с половиной долларов на билет и на 38 минут оказалась в раю".

8 августа 1969 года фотограф из Шотландии Ян Макмиллан сделал всего шесть кадров, один из них и стал обложкой 11-го студийного альбома Abbey Road. На нем участники группы наступают одновременно на все шесть полос пешеходного перехода.

Abbey Road - последняя пластинка Beatles, которую они записывали полным составом.



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