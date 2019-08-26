Новые кадры из девятого эпизода "Звездных войн" были представлены на выставке D23 Expo, организованной компанией The Walt Disney Company в Анахайме (штат Калифорния). Ролик опубликован на официальном YouTube-канале "Звездных войн", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"История поколения подходит к концу", - указано в описании видео. Первая часть ролика посвящена кадрам из предыдущих частей саги.

Новые кадры включают моменты с битвой главных героев - Рей (Дейзи Ридли) и Кайло Рена (Адам Драйвер). В конце ролика Рей показана в образе "последователя Темной стороны" - она держит в руке двухклинковый световой меч красного цвета.

Девятый эпизод саги получил в российском прокате название "Звездные Войны: Скайуокер. Восход". Выход фильма запланирован на 19 декабря. Режиссер - Джей Джей Абрамс, снявший "Звездные войны: Пробуждение Силы".

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