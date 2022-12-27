Южная Корея вложит миллионы в сериалы после успеха «Игры в кальмара»

Власти Южной Кореи увеличат государственную поддержку для создателей сериалов, чтобы повторить успех "Игры в кальмара", сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство "Ренхап", передает Day.Az.

Министерство культуры, спорта и туризма страны приняло план, предусматривающий увеличение финансирования сериалов: в 2022 году за счет бюджетных средств было профинансировано 9 сериалов на сумму $7,4 млн, а в 2023 году господдержку окажут 18 проектам в размере $30 млн. Также Южная Корея выделит около $6 млн на подготовку и переобучение специалистов для работы в стриминговых сервисах.

В планах властей Кореи продвигать местные продюсерские студии, чтобы они могли составить конкуренцию контенту Netflix на местных стриминговых сервисах.

"Игра в кальмара" вышла на Netflix в сентябре 2021 года. Сериал о жестокой игре на выживание стал самым популярным на платформе.