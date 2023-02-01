Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан снимутся в романтической драме

Британские актеры Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан приняли участие в романтической драме "Четыре письма о любви". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Hollywood reporter.

Также к актерскому составу присоединился Гэбриел Бирн. Картина будет снята по одноименному роману писателя Нейла Уильямса. Фильм описывается, как "романтическая, лирическая и глубокая ирландская история". Режиссер проекта - Полли Стил. Съемки фильма начнутся в феврале 2023 года в Северной Ирландии.

В ленте Бонем Картер и Броснан исполнят роль родителей молодого парня Николаса Килана (Фионн О'Ши), которого судьба сводит с девушкой Исабель Гор (Энн Скелли). В то время героиня переживает болезнь талантливого брата-музыка, которая лишила его здоровья и возможности играть на инструментах. Отца девушки сыграет Бирн. Молодые люди влюбляются друг в друга, но сталкиваются с трудностями на пути.